Napoli, ecco la sorpresa di ADL: doppia sfida con il Barça negli Usa

La sorpresa tanto attesa alla fine sta per arrivare: il Napoli di Carlo Ancelotti sfonderà il muro europeo per la prima volta quest'anno e si catapulterà negli Stati Uniti dove affronterà per ben due sfide amichevoli il Barcellona di Leo Messi. Questa la grande notizia che arriva direttamente dalla Spagna dove il quotidiano Sport anticipa le mosse dei due club.



Napoli e Barcellona dovrebbero incontrarsi il prossimo 7 e 11 agosto per una doppia sfida amichevole in andata e ritorno. La prima si giocherà sotto il sole di Miami, la seconda nel Michigan. La squadra catalana non giocherà la Supercoppa di Spagna in estate, quindi ha approfittato per aggiungere impegni amichevoli al suo pre stagione, da qui l'accordo con il Napoli.



Le due squadre si sono incontrate già nell'estate della stagione 2011-2012: nell'allora Torfeo Gamper, i catalani distrussero Edinson Cavani e compagni con un netto 5-0, in una gara senza storia. Poi, in amichevole, nell'estate del 2014, un gol nel finale di Blerim Dzemaili segnò la rivincita azzurra, con la squadra di Benitez che seppe imporsi per 1-0.

