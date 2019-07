Napoli, il «battesimo» di Manolas: Kostas già canta in napoletano

Primo giorno ufficiale da calciatore azzurro per Kostas Manolas, arrivato a Dimaro nella serata di sabato e ieri mattina conosciuto dal pubblico napoletano dopo la prima mattinata di allenamenti sul campo di Carciato nel ritiro di dimaro. Il greco, subito abbracciato idealmente dai tifosi presenti, si è poi fatto notare in serata con una performance canora di tutto rispetto.



«Te voglio bene assaje» canta Manolas dall'Hotel Rosatti, la struttura che ospita gli azzurri in ritiro nella Val di Sole. Anche per il greco, dunque, battesimo del fuoco con una canzone: Kostas ha scelto il napoletano e dai video pubblicati sui social dagli altri calciatori azzurri non è andata poi tanto male.

