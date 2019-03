Napoli, buone notizie per Ancelotti: Insigne e Fabián tornano in gruppo

Il primo alenamento della settimana a Castel volturno nasconde più di un sorriso per Carlo Ancelotti, l'allenatore di un Napoli atteso a Roma la prossima domenica per una sfida affascinante e che rievoca vecchi sapori. Il gruppo a disposizione di Ancelotti non è ancora al competo, in atteso che tutti i calciatori impegnati in nazionale tornino a Napoli, ma avrà fatto sicuramente piacere rivedere in campo Lorenzo Insigne e Fabián Ruiz.



«Insigne ha svolto allenamento completo col gruppo. Fabián ha lavorato con la squadra tranne che per la partitina finale» riporta il sito ufficiale azzurro. I due erano il punto interrogativo più importante in vista del match contro i giallorossi, dopo i problemi fisici di Insigne e quelli di salute dello spagnolo, costretto addirittura a rinunciare alla prima convocazione in nazionale maggiore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA