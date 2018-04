Fiorentina-Napoli, Benassi avverte: «Scansarci? Mi viene da ridere»

«Scansarsi con il Napoli? Davanti a certe cose viene solo da sorridere; il Napoli ha i suoi obiettivi, noi i nostri e per questo sappiamo che dobbiamo fare il massimo». Dopo il messaggio lanciato ieri da Pioli («noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene la stagione»), anche Marco Benassi - centrocampista della Fiorentina - ha ribadito lo stesso concetto in vista della sfida contro i partenopei, intervenendo al Tgr Toscana. Nessun dubbio al riguardo, considerando che anche tra i tifosi il desiderio che prevale è di veder vincere domenica la Fiorentina per restare in corsa per l'Europa, al di là della rivalità con la Juve e della volata del Napoli. «Non pensiamo minimamente al fatto di poter essere arbitri dello scudetto - ha proseguito il centrocampista dei viola -. Noi pensiamo soltanto a noi stessi». Consci comunque che li aspetta una sfida difficilissima, contro un avversario di grande qualità e carico a mille dopo il successo ottenuto allo Stadium.



«Il Napoli farà di tutto per non sciupare quel risultato ma, essendo la squadra di Sarri forte da tempo per fare punti, servirà la miglior Fiorentina e forse pure qualcosa in più». In ogni caso, nessuno tra i viola si sente battuto in partenza e in tutti c'è una gran voglia di giocarsela fino in fondo. Peraltro, agli allenamenti Thereau (oggi 35 anni) ha lavorato in gruppo a conferma della propria disponibilità. Ma Pioli, che dovrà fare a meno dello squalificato Dabo, confida di recuperare pure Badelj, dopo la lunga assenza per infortunio. «Il supporto dei nostri tifosi sicuramente non mancherà e anche quello dei Della Valle per noi è fondamentale - ha evidenziato Benassi -. Pure domenica scorsa il presidente Andrea è venuto a trovarci nello spogliatoio a fine partita per rincuorarci e ricordarci che non è ancora finita». E la Fiorentina, dopo gli ultimi ko, vuole proprio ripartire da qui.

