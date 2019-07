Napoli-Benevento 0-0: la diretta del derby amichevole

Il Napoli di Carlo Ancelotti fa il suo esordio nella pre-season estiva contro il Benevento. Dopo una settimana di ritiro a Dimaro, sul campo di Carciato andrà di scena un derby tutto campano, tra il maestro Carletto e l’allievo Pippo Inzaghi, fresco annunciato sulla panchina dei sanniti. Ancelotti non ha avuto troppi dubbi di formazione visto il gruppo a metà dei primi giorni nella Val di Sole: Karnezis tra i pali con Ghoulam e Malcuit sugli esterni. Luperto e Maksimovic al centro e dietro la coppia Rog-Gaetano. Sui lati la certezza Callejon ed il brio di Younes a supporto della coppia Verdi-Tutino. Inzaghi risponde con Gori tra i pali, Maggio volante alto sull’esterno a destra e un’altra vecchia conoscenza come Roberto Insigne subito titolare in avanti e in coppia con Armenteros. Un minuto di silenzio in avvio per ricordare Giovanni Battiloro, operatore tv morto tragicamente nel crollo del ponte Morandi a Genova.



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Tutino, Verdi. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.



BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sparandeo.



LA DIRETTA



2' Verdi al tiro su assist di Rog ma è offside.



6' Tiro di Ghoulam termina al lato.



8' Coda, che occasione: scheggia il palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA