Benny Carbone incorona Insigne «Lorenzo, sei un artista»

A distanza di più di una settimana dal ko che è costato al "suo" Crotone la retrocessione in serie B, Benny Carbone (vice di Walter Zenga), ha voluto fare un post commovente sul proprio proflo Instagram. «Quanta emozione tornare in quel campo , sembra ieri ma sono passati 25 anni ... lì dove ogni partita giocata era un successo , ogni goal una rivincita ed ogni fischio una carica . Sono ritornato professionalmente da avversario ,e devo dire che anche questa volta il Napoli mi hai lasciato senza parole, il calore del pubblico è rimasto lo stesso spettacolo di allora ...ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Insigne , un campione nel campo , ma soprattutto nella vita ...guardandoti giocare mi hai onorato e riportato indietro nel tempo , quanto sarebbe stato bello giocare in questo #napoli ! "Fare assist è un'arte..." hai ragione Lorenzo è per questo che con esperienza posso dirti : in bocca al lupo artista per la Nazionale»







