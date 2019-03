Napoli, anche il Betis festeggia per Fabián: «I sogni si realizzano»

La prima volta non si scorda mai. Avrà pensato questo Fabián Ruiz, centrocampista spagnolo che ieri ha esultato per la sua prima convocazione in nazionale maggiore. Fabián, già colonna portante dell’Under 21 iberica negli ultimi anni, è stato premiato da Luis Enrique che a Napoli ha potuto apprezzarne la crescita degli ultimi mesi.



«I sogni si realizzano! Congratulazioni per la convocazione» ha twittato il club spagnolo a cui lo stesso calciatore azzurro è rimasto molto legato. Il centrocampista sarà a disposizione della nazionale per le gare contro Norvegia e Malta.

