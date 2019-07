Napoli, Betis in pressing su Milik: dalla Spagna i soldi per Icardi?

Non si fermano le voci che riguardano un forte interessamento del Betis Siviglia per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco è stato visionato con continuità dalla squadra spagnola negli ultimi mesi e il club biancoverde sarebbe oggi anche pronto a sfidare le richieste del Napoli per provare a porta in Liga l'ex attaccante dell'Ajax.



Secondo quanto riportato in prima pagina dal quotidiano Estadio Deportivo, la società spagnola (che conosce bene gli azzurri dopo l'affare Fabián di un anno fa) sa che al Napoli serve nuova disponibilità economica per poter puntare forte sul mercato - tra i nomi di James Rodriguez e Mauro Icardi, che di Milik sarebbe proprio il sostituto - e vuole così prendere per la gola il club napoletano, provando a spuntarla con l'offerta migliore.







Tra il Betis e lo stesso Milik l'accordo non sarebbe così impossibile: contatti ci sono già stati negli ultimi mesi, confermati soprattutto in Spagna, e il polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021 non si è ancora seduto a tavolino con il Napoli per parlare di rinnovo. Il Betis ha però prima l'esigenza di vendere due pedine come Lo Celso e Junior per poter puntare su Milik.

© RIPRODUZIONE RISERVATA