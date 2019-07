Napoli, il Betis punta forte su Milik: «È un profilo che ci interessa molto»

Il Betis Siviglia ha deciso di puntare su Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato oggi da Estadio Deportivo, il vicepresidente e responsabile dell'area tecnica del club andaluso, José Miguel Lopez Catalan, ha confermato che, quello del polacco, «è un profilo che ci interessa, perché stiamo cercando un attaccante. Però, in questo momento non posso di altro».



Solo in caso di trasferimento di Mauro Icardi dall'Inter al Napoli, tuttavia, De Laurentiis potrebbe liberare Milik, sul quale sembra voler puntare anche la Roma, in caso di (probabile) partenza di Dzeko verso l'Inter e di mancato arrivo dell'altro argentino Higuain dalla Juve. Di certo c'è che, nelle prossime settimane, il Napoli offrirà un nuovo contratto a Milik, il resto è tutto da focalizzare ed è legato ad altri movimenti di mercato.

