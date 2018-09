Il giorno dopo Juventus-Napoli la sconfitta di Torino è ancora più difficile da mandar giuù. I tifosi azzurri, in rete come nei bar, provano a salvare ciò che di positivo arriva dallo Stadium nonostante il 3-1 di passivo. Il Napoli è partito bene, mostrando tutta la sua qualità, e ha reagito anche quando era in inferiorità numerica, complice l'ingenua espulsione di Mario Rui all'ora di gioco.



Ciò che non fa dormire sonni tranquilli, invece, è il solito comportamento dei tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium. Dai cori contro il Vesuvio a «Napoli colera», fino alle offese per Kalidou Koulibaly, qualche ora dopo il fischio finale a far discutere è uno striscione spuntato in rete e presente ieri a Torino. «Napoli è bianconera» recita la scritta, un vero e proprio affronto per i tifosi azzurri e ripostato sui social anche dallo speaker del San Paolo Decibel Bellini.



«Per me tu puoi tifare quello che vuoi, perché chiaramente la libertà personale viene prima di ogni cosa, ma NON puoi scrivere uno striscione così», la risposta di Decibel. «É vero che abbiamo perso una partita ma, per fortuna, ancora nun amma perz a capa».





