Napoli, in bilico il futuro di Inglese Il Parma: richieste azzurre elevate

Si è trasfertito a Parma la scorsa estate per trovare il giusto spazio e la giusta continuità, ma per Roberto Inglese anche la prossima sessione di mercato estiva sarà un punto interrogativo. La punta di proprietà del Napoli tornerà alla base a meno di scossoni importanti dopo una stagione in linea con le aspettative.



«Inglese è un giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, ma il controriscatto in favore degli azzurri è bassissimo e la richiesta del Napoli per acquistarlo è elevata», ha confessato il Ds del Parma Faggiano ai microfoni Rai. «È un giocatore importante per il Parma, ma anche altre squadre sono interessate a lui. Solo la volontà del giocatore può fare la differenza, si è trovato bene qui con noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA