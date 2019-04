Il piccolo Vincenzo chiede la maglia di Callejon rifiutata a Frosinone: il video è virale

di Gennaro Morra

Sta facendo molto discutere l’episodio accaduto ieri nel post gara di Frosinone-Napoli, che ha avuto come protagonista Josè Maria Callejòn. Felici della vittoria per 2-0 ottenuta contro i laziali, gli azzurri sono andati sotto gli spalti a salutare i tifosi partenopei che li avevano seguiti in trasferta, riempiendo il settore ospiti dello stadio Benito Stirpe. A quel punto lo spagnolo, che ieri indossava anche la fascia di capitano per l’assenza di Insigne, si è tolto la maglia e l’ha lanciata ai supporter azzurri. La stessa, però, gli è stata tirata indietro, rifiutata per dar seguito alla contestazione contro la società messa in atto da qualche tempo da una parte del tifo organizzato.



Un gesto eclatante, condannato da più parti, soprattutto perché compiuto nei confronti di un calciatore a cui i tifosi del Napoli sono molto affezionati. E che ieri festeggiava anche le 300 presenze in maglia azzurra. E in tanti sui social network e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche stanno chiedendo a Callejòn di regalare a loro la numero 7. In particolare, è diventato virale il video di Vincenzo, un bambino ripreso mentre esprime lo stesso desiderio: «Ciao Josè, mi chiamo Vincenzo e vivo a Ravenna – si presenta il piccolo, che indossa la tuta del Napoli –. La potresti regalare a me la tua maglia? Ciao! Un bacio e un cuore».

Una richiesta semplice, riferita con voce emozionata, che ha colpito molto gli utenti dei social network, tanto che ormai il video, pubblicato da diversi account e pagine, ha già superato un milione di visualizzazioni. E i commenti non possono essere che positivi: «Questo bambino si merita la tua maglia, non quell’imbecille che te l’ha restituita», scrive Rosa. «Facciamolo arrivare allo spogliatoio del Napoli questo video, puntiamo su questi tifosi», chiede Christian. E Salvatore si propone di consegnare lui stesso il regalo: «Io la porterei a piedi la maglia a questo bambino, altro che tifosi falsi».

