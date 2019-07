Napoli, anche il Boca vuole Icardi: «Burdisso ha parlato con l'Inter»

«So che Burdisso ha parlato con Zanetti, abbiamo chiesto informazioni per Icardi perché non farlo sarebbe stato stupido». Così Daniel Angelici a Radio Cooperativa ha svelato le carte del Boca, con la squadra argentina che si è interessata ad Icardi dopo le ultime vicende di mercato.



«Il Boca dovrà fare un grande investimento per un grande attaccante» ha continuato il presidente degli Xeneises qualche ora fa. Maurito, in uscita dall'Inter, ha davanti a sé le opzioni Juventus e Napoli per continuare in Serie A la sua carriera, ma l'inserimento del club gialloblu - che ha portato via anche De Rossi dall'Italia dopo l'addio alla Roma - potrebbe mescolare le carte in tavola.

