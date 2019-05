Napoli senza Allan e Koulibaly: a Bologna con tre azzurrini

Non ci saranno Kalidou Koulibaly e Allan, ma non c'è alcuna sorpresa. I due azzurri, ammoniti contro l'Inter, saranno squalificati a Bologna e hanno di fatto chiuso in anticipo la propria stagione in vista anche di Coppa d'Africa e Copa America.



A mancare domani anche Mario Rui, impegnato con il Portogallo tra qualche giorno per la Nations League.

Il Napoli che sarà di scena al Dall'Ara per l'ultimo ballo della stagione, però, ritrova Gaetano, Zedadka e D'Andrea, tre giovani della Primavera di Roberto Baronio che saranno con Ancelotti per l'ultimo turno dell'anno.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Meret, Karnezis, D'Andrea

Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic

Zielinski, Fabián, Zedadka, Verdi

Gaetano, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

