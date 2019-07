Napoli, è subito boom abbonamenti: in un giorno raggiunta quota 1.500

Aperta la campagna abbonamenti del Napoli che come comunica sul proprio sito, ha registrato un incremento del 90% rispetto al primo giorno di vendita, rispetto a quello dell'ultima campagna della stagione 2107-2018 (ultimo anno in cui è stato possibile sottoscrivere l'abbonamento). Il numero definitivo è di 1.500 tessere dalle 12 alla serata di ieri. A parte qualche caso sporadico, non sono state registrate code all'esterno dei botteghini. Tutto si è svolto nella più totale serenità, con qualche classico problema legato alla ricerca dei segnaposti da affiancare alla necessaria tessera del tifoso.



