Napoli, è boom stipendi: 94 milioni, è il monte ingaggi più alto di sempre

di Roberto Ventre

Quinto per monte ingaggi in serie A, il Napoli con 94 milioni lordi è dietro a Juventus (219), Milan (140), Inter (116) e Roma, 100 milioni (dati riportati dalla Gazzetta dello Sport). Il club azzurro del presidente De Laurentiis, comunque, sta crescendo anche sotto questo aspetto mantenendo stabilità a livello di risultati e confermando la sua presenza in Europa (tra Champions e Europa League) da otto anni consecutivi: rispetto alla scorsa stagione c'è stato un incremento degli ingaggi dei calciatori in rosa e si è passati da 77,89 milioni lordi a 94, cioè vengono spesi 16 milioni in più per gli stipendi.



Un parametro indicativo e che incide in maniera chiara sulle vittorie finali: la Juve che ha fatto registrare il monte ingaggi più alto negli ultimi anni è riuscita a conquistare sette successi consecutivi raggiungendo per due volte la finale di Champions League. Il Napoli invece tenendo presente questo dato ha sempre fatto meglio rispetto alle rivali che lo precedevano nella classifica degli stipendi chiudendo negli ultimi sei anni per tre volte al secondo posto (la prima occasione con Mazzarri e in altre due con Sarri), due volte al terzo (con Benitez e Sarri) e una al quinto (con Benitez).



Per il Napoli quest'anno si è registrato il record degli stipendi, un ulteriore miglioramento rispetto al punto più alto toccato l'anno scorso nell'ultima delle tre stagioni di Sarri (nei suoi primi due campionati il totale degli stipendi è stato di 72,73 milioni e 69,65) chiuse con due secondi posti intervallati da una terza posizione in campionato. In precedenza gli stipendi più alti furono pagati nei due anni di Rafa Benitez: 74 milioni, sia nella stagione 2013-2014 che in quella 2014-2015, anni in cui il Napoli vinse gli ultimi due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il primo trofeo dell'era De Laurentiis lo vinse il Napoli di Mazzarri nel 2012, la coppa Italia all'Olimpico in finale con la Juve: in quella stagione il monte ingaggi del club azzurro fu di 41 milioni (l'anno successivo, l'ultimo con l'attuale tecnico del Torino, aumentò a 53 milioni e il Napoli chiuse il campionato al secondo posto).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO