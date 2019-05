Napoli, è Bourigeaud il nome nuovo: Giuntoli ha già incontrato gli agenti

Benjamin Bourigeaud è il nome nuovo per il mercato del Napoli. Il club azzurro, tramite Cristiano Giuntoli, avrebbe anche già incontrato il procuratore del calciatore francese, nome a sorpresa in questo momento dell'anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista del Rennes è sulla lista di mercato degli azzurri per rinforzare il reparto di Ancelotti vista l'ottima stagione appena conclusa.



In oltre 50 partite con la maglia del Rennes, infatti, Bourigeaud ha siglato 9 reti e 10 assist. Nato a Calais nel 1994, può giocare da centrale o interno di centrocampo, fisico pronto e piede destro educato: il prezzo non è elevato, può partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, e il suo contratto è in scadenza nel 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA