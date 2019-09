Napoli, Ancelotti può sorridere: Maksimovic recupera per il Brescia

L’assenza di Kalidou Koulibaly sarebbe stata ancor più difficile da sopportare per il Napoli e per Carlo Ancelotti se anche Nikola Maksimovic avesse alzato bandiera bianca, invece il centrale serbo rientra in gruppo ed è ufficialmente tra i convocati azzurri dopo l’ultimo allenamento a Castel Volturno di questo sabato. Domani la sfida al Brescia al San Paolo nel lunch match domenicale.



L'ELENCO DEI CONVOCATI



Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

