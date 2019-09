Arriva il Brescia, Balotelli torna a Napoli tra estasi e tormento

di Pino Taormina

Nelle vita esistono paletti, regole, occhi da tenere sempre aperti: ecco Mario Balotelli per tanto tempo ha faticato a capirlo. Torna a Napoli, col Brescia, a tre anni e mezzo dall'ultima apparizione (appena 6 minuti, compreso il recupero) di un Napoli-Milan. Ci sono tante date che avvicinano Mario Balotelli a Napoli. Forse la più importante è una: il 16 aprile del 2014. Quella mattina, in un'aula del tribunale dei minori, decise di riconoscere Pia come sua figlia legittima. Quel giorno, divenne papà mettendo fine a un braccio di ferro iniziato tre anni prima con la showgirl (napoletana) Raffaella Fico.



