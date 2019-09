Napoli, Ancelotti si affida a Fabian: Ruiz si riprende il centrocampo

Fabian Ruiz torna in regia, suo un posto a centrocampo contro il Brescia. Lo spagnolo è rientrato al top della forma dopo le due partite non giocate al massimo contro Fiorentina e Juventus. Al rientro dopo gli impegni con la nazionali (ha giocato con la Spagna contro la Romania) è ripartito fortissimo contro Sampdoria, Liverpool e Lecce, prima della panchina contro il Cagliari. Nella posizione di regista sta brillando per la qualità del palleggio, anche se nelle sue caratteristiche resta la capacità di lanciarsi negli spazi e colpire.



