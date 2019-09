Napoli-Brescia, Di Lorenzo è super: Allan cresce, Fabian e Zielinski no

di Pino Taormina

Il Napoli si prende quello che di buono offre la giornata ovvero i tre punti. E lo fa con la spinta di un pubblico straordinario. Le grandi soffrono spesso con le piccole (e il Brescia lo è) ma quel che conta è portare a casa la vittoria (come riesce quasi sempre alla Juve). Resta l'interrogativo: promosso il primo tempo, incapace di segnare il terzo gol, una squadra con una mentalità spietata sul serio non restare costantemente sotto la linea della palla, non può permettersi un atteggiamento del genere e la rinuncia costante alla costruzione e al gioco. Nel finale il Napoli riabbraccia il 4-3-3 che è un po' come la coperta di Linus per molti degli azzurri: si soffre, certo, ma il Brescia gol a parte e un bel po' di mischioni non si avvicina alla porta.



Resta nella terra di mezzo in occasione del gol di Balotelli: o esce o resta fermo, di certo non può fare un passo avanti e poi quello indietro. Molto meglio in altre circostanze. Bravo nella prima impostazione e a gestire, con la sua esperienza, un secondo tempo di grande sofferenza.Prima da esterno destro, poi da centrale sfodera l'ennesima prestazione di alto profilo. Stringe bene su Balotelli, non sbaglia una chiusura, mostrando la maturità del centrale oltre che la forza dell'esterno: nel primo tempo lascia di stucco per la sua bravura anche a prendersi compiti in copertura non suoi.Un gol fatto, un altro annullato (giustamente) dal Var. Fin quando è stato in campo, ha regalato le sicurezze al reparto e all'intera squadra nelle due fasi. Sta entrando nel pieno dei meccanismi del Napoli: gioca come chi sa di avere doti importanti e raramente mostra incertezze. Anche in fase di impostazione.Parte bene e completa con l'assist a Manolas un buon primo tempo. Perde condizionato nella ripresa ma forse non si aspettava avversari così tonici come Donnarumma e soci. E sul gol di Balotelli si fa completamente sovrastare. Si fa male e salterà almeno le due prossime gare.Lontano ancora da una buona condizione. Sbaglia diversi tocchi, in particolare nel primo tempo, non mette al centro palloni pericolosi. Perde Balotelli in occasione del 2-1 bresciano. Il percorso per un recupero accettabile sembra essere ancora lungo.Non una gara indimenticabile, ma nelle due fasi resta uno degli uomini chiave. Serve a Mertens il pallone del vantaggio azzurro, in due circostanze legge in modo perfetto le ripartenze bresciane, evitando palloni pericolosi a Balotelli. Ottima l'intesa con Di Lorenzo.Migliora il suo rendimento, continua a crescere nelle due fasi: stringe il campo agli avversari, recupera un numero di palloni consono ai suoi standard e cerca in più circostanze di aprire il gioco per i compagni. Nella ripresa il Brescia si spinge come onda oceanica contro di lui, che stoicamente resiste.Ha licenza di svariare: detta i tempi, si abbassa tra i centrali per la prima uscita, regala, soprattutto nel primo tempo, grossa velocità al giro-palla partenopeo. Nella ripresa la sua regia è meno incisiva, anche se non lesina la corsa ma non esce mai dal gioco.Anche da esterno, oltre che da play, non rende come ci si aspetterebbe da uno della sua classe. Poca tecnica espressa, poca personalità: nel finale ha l'occasione per chiudere il match ma sbaglia tempismo e forza, specchio della sua gara. Dovrebbe dare vivacità ma viene meno in tutto.Si porta a un solo gol da Maradona nella classifica dei goleador partenopei e sfodera anche una quantità di passaggi-chiave. Si addossa il peso del raccordo tra centrocampo e attacco e lo fa sempre, anche quando il calo mentale del secondo tempo mette a rischio la vittoria.Intelligente nei movimenti e negli interscambi: regge un tempo e non ha colpa sua se non ha il fiato per giocare oltre. L'intesa con Mertens migliora vistosamente. Toglie il palcoscenico a Milik nelle gare più complesse anche con il merito di chi ha interiorizzato subito i principi voluti da Ancelotti.Si aspettava di giocare dall'inizio ma non fa certo capricci quando entra solo per i problemi fisici di Manolas: sbaglia pochissimi palloni, ma non riesce a garantire al Napoli la stessa capacità di uscita. Si sa che non è una sua prerogativa e quindi il gioco azzurro cambia velocemente. E le insidie decollano.Troppo esuberante appena entrato, riesce a comporre con più efficacia la linea a 4 voluta da Ancelotti nel finale. Sfiora il gol nell'ultimo istante e ha un pizzico di coraggio che non è male. Bravo ma anche anarchico, un po' spesso le sue giocate sono più fumo che arrosto.Si prende un'ammonizione, ma entra bene nella gara, garantendo una buona tenuta sulla destra nel momento più complesso e quando neppure pensava di dover mettere piede in campo. Buona la sua tenuta mentale: non deve essere semplice essere divenuto all'improvviso una terza scelta.Non è un problema di giocar bene o di giocare male ma è l'atteggiamento in campo nel secondo tempo che lascia a bocca aperti. Perché nessuno pretende da Ancelotti uno show a ogni partita, ma preoccupa la sconcertante passività con cui la squadra interpreta la ripresa contro una squadra temibile ma non terribile. Deve agire sul calo mentale visto nella ripresa, complice anche gli infortuni in difesa.

