Napoli, serve lo scatto di personalità per competere con Inter e Juventus

di Francesco De Luca

Se il Napoli ha battuto il Brescia e si è relativamente riavvicinato al vertice, lo deve anche ai suoi 46mila tifosi. Il loro supporto è stato decisivo negli ultimi venticinque minuti di grande sofferenza, dopo il gol del 2-1 di Balotelli e l'infortunio di Maksimovic che hanno messo in uno stato di agitazione gli azzurri, irriconoscibili rispetto al primo tempo. Ancora una volta è stata regalata una frazione di gara agli avversari: i primi 45' al Cagliari e i secondi 45' al Brescia, che ha tirato fuori tutta la sua (tanta) qualità e ha reagito con vigore allo 0-2, rinchiudendo il Napoli nella sua trequarti. È vero che la squadra di Corini è apparsa la migliore formazione affrontata in questo inizio di campionato (oltre alla Juve per i primi 60'), però il calo accusato nella ripresa è un campanello d'allarme. Preoccupante l'altalenante rendimento nell'arco della stessa partita, notato due volte negli ultimi quattro giorni. La forza di una squadra si misura anche con la sua personalità e certi limiti mostrati negli ultimi 180' al San Paolo devono essere cancellati. Sono stati opportuni il richiamo di Mertens - lucido ai microfoni televisivi anche dopo 101' di grande sacrificio - e il rapporto di Ancelotti alla squadra negli spogliatoi.



È un peccato che il Napoli si sia complicato la vita, pur riconoscendo i meriti del Brescia, soprattutto del diciannovenne regista Tonali, non a caso indicato come l'erede di Pirlo in Nazionale. La partenza era stata molto positiva, ad alta intensità. Difesa compatta, eccellente spinta di Di Lorenzo e Callejon a destra, efficaci verticalizzazioni, Llorente torre (ma è stata dura anche per lui contro due centrali come Chancellor e Cistana, rispettivamente alti 198 e 187 centimetri) e Mertens presente in tutte le zone del campo e - cosa più importante - con il piede caldo: gol numero 114 nel Napoli, a -1 da Maradona. Ad attivarlo ha provveduto Callejon, capitano di giornata in assenza di Insigne: è stato il 72° assist di José in 311 partite, da aggiungere a 79 gol. Numeri straordinari, quelli di Callejon e Mertens, però al momento non sollecitano De Laurentiis a rinnovare i contratti in scadenza.Sembrava messa in cassaforte la vittoria dopo il raddoppio di Manolas (assist di testa dell'altro difensore centrale Maksimovic), però la trama della partita è completamente cambiata, fin dalle primissime battute della ripresa. Mertens ha avuto la palla per il terzo gol, poi vi è stato tanto, tantissimo, Brescia, illuminato da Tonali e Bisoli, con Balotelli e Donnarumma a fare sportellate in area cercando il gol e il modo per riaprire la sfida. Gli azzurri, dopo un primo tempo aggressivo, si sono fatti schiacciare, soprattutto sul lato sinistro, dove Ghoulam è ancora incerto. Forse non si aspettavano quella reazione da parte del Brescia, che i sei punti li ha conquistati fuori casa e a Fuorigrotta ha sfiorato il pari. L'anonimo Mario Balotelli è tornato Super Mario con il colpo in elevazione, segnando in serie A dopo quattro anni, e il Brescia si è acceso ancor di più mentre la difesa azzurra perdeva pezzi. La sofferenza si è placata quando i lombardi hanno un po' diminuito la pressione, pur avendo tre punte (Balotelli, Donnarumma e Matri), e in quella fase è stata decisiva la spinta del pubblico. Alla fine, doverosamente, i 46mila tifosi sono stati ringraziati dalla squadra: questa compattezza aiuterà in altri, non auspicabili, momenti di difficoltà e darà ulteriore energia in quelli positivi. La vittoria riporta il Napoli a sei punti dall'Inter e a quattro dalla Juve e domenica, mentre gli azzurri si recheranno a Torino per sfidare l'ex Mazzarri, ci sarà lo scontro diretto Conte-Sarri al Meazza. Mercoledì, intanto, c'è la tappa Champions a Genk, contro un piccolo avversario e stavolta non si deve giocare mezza partita perché questo può essere un passo importante per la qualificazione agli ottavi.

