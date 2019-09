Napoli-Brescia, Sos difesa: «Mammamia che mal di pancia»

di Delia Paciello

«Meno male, risultato salvato», è il primo commento dal San Paolo dopo il tremolante 2 a 1 con il Brescia in un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al settimo e conclusivo minuto di recupero del secondo tempo. Ma alla fine nonostante i cambi forzati, tre difensori centrali su quattro fuori uso e Balotelli e Tonali che ci hanno dato dentro fino all'ultimo repiro, tutto bene quel che finisce bene. «L’importante è dimostrare di saper portare i punti a casa pur soffrendo»; «Quando vince la Juve con difficoltà sono tutti contenti e si parla solo del loro gran successo» commenta infatti una fetta di tifosi.



Ma non sono tutti d’accordo: ci sono quelli ancora scoraggiati per la sconfitta col Cagliari che non riescono a mandare giù la prestazione contro i neopromossi in A e si dicono decisamente preoccupati per la gara di Champions di mercoledì e ancor di più per quella prossima di campionato con il Torino, prima della pausa: «Non possiamo soffrire così col Brescia»; «Sembravamo una squadra di serie B»; «Il Napoli ha giocato meglio con i sardi che ora. Ma come si fa?», si legge in giro per il web.Senza parlare del timore che incombe per il reparto arretrato: con il Genk ci sarà Koulibaly ma bisogna verificare le condizioni di Manolas, ancora più difficile recuperare Maksimovic in tempo. In campionato invece il senegalese dovrà scontare un’altra giornata di squalifica, ed è Sos. «Perché avete ceduto Chiriches? Non andava fatto, bisognava pensare a queste eventualità se si vuole vincere qualcosa»; «Da quando c’è Ancelotti capitano sti infortuni muscolari, richiamate subito il dottor De Nicola»; «Sono le jastemme di Hysaj»; «Tanto c’è Tonelli che scalpita», sono i commenti e le ironie che arrivano dai social.Note positive in questo match di sofferenza è la grande prova fisica di alcuni, su tutti Mertens, ma anche Di Lorenzo, che hanno mostrato notevole resistenza in una gara di enorme dispendio energetico. «Ciro sei instancabile»; «Dries sei il nostro idolo napoletano, aspettiamo che raggiungi i gol di Maradona»; «Grazie a Di Lorenzo abbiamo potuto gestire l’emergenza», scrivono sui social alcuni supporters del Napoli. Laddove gli avversari nel primo tempo hanno provato a bloccare il centrocampo azzurro, i nostri hanno reagito aumentando i ritmi; poi nel secondo tempo per la mancanza dei centrali difesivi un po’ tutti hanno dovuto fare un gran lavoro di gruppo: il rischio ora però, è che qualcuno possa avere ripercussioni e accusare stanchezza in vista del vicinissimo turno europeo. E così quella rosa che sembrava ampia e così ricca di varianti in un attimo è diventata quasi scarna. Ma anche questo è il calcio e la sua imprevedibilità.Un lunch-match che lascia tanti dubbi, i tifosi ancora si chiedono se credere al grandioso Napoli visto contro il Liverpool o a quello insoddisfacente sceso in campo con la squadra lombarda. Mercoledì la prova del nove. Intanto si aspetta e si spera in questo delicato momento. «Ancelotti, inventati qualcosa ora», è l’appello dello scalpitante pubblico azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA