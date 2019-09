Napoli, mangiarsi il fegato è un pranzo troppo indigesto

di Anna Trieste

Come in tutti i fenomeni umani di una certa importanza sociale anche il calcio, e il Calcio Napoli in particolare, sono interessati dalla contrapposizione eterna tra coloro i quali vorrebbero non cambiar nulla e coloro i quali invece non vorrebbero lasciar nulla così com'è. E va detto che il Napoli di Ancelotti si inserisce decisamente in questa seconda categoria, quella dei progressisti. Basta con queste tradizioni, basta con queste abitudini, basta con questo ripetersi sempre uguale delle cose. Adesso è tempo di cambiare, di rivedere le proprie convinzioni, di abbattere i totem e di assecondare il nuovo che avanza. E dunque: ieri si giocava di domenica all'ora di pranzo? Benissimo. I napoletani a pranzo la domenica per tradizione si mangiano il ragù? Ebbene, basta con il ragù, basta con queste tracchiulelle, basta con questi sughi di pomodoro lasciati là a pappuliare per ore e ore manco fossero Icardi e la mugliera in tempi di calciomercato. Basta!



Adesso la domenica a pranzo i napoletani si devono mangiare il fegato. E per agevolare il vento del cambiamento ieri gli uomini di Ancelotti hanno fatto il possibile. Prima hanno smesso di giocare a pallone all'inizio della ripresa, poi hanno iniziato a scambiarsi i ruoli senza costrutto e, infine, dopo aver favorito il primo gol con la maglia del Brescia del figliol prodigo Balotelli, con l'ingresso in campo di Hysaj hanno seminato il panico nella propria area di competenza. E l'obiettivo è stato pienamente raggiunto: vittoria in campo con i tre punti e vittoria morale a casa e sugli spalti con i napoletani intenti a divorarsi a pezzi il fegato. Meno male che non si gioca sempre di domenica alla mezza...

