Napoli, il turnover è un rebus: col Brescia riposano Insigne e Allan

Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta al San Paolo dove gli azzurri affronteranno domani a ora di pranzo il Brescia. Alla vigilia del match ci pensa il presidente Aurelio De Laurentiis a nsuonare la carica. «Forza ragazzi! Rialziamoci subito - scrive su Twitter - con l'aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!».



Per tutta la settimana l'allenatore si è dovuto dedicare, più che alla preparazione tecnico-tattica della partita in sè, al recupero psicologico della squadra. Perdere a causa di un contropiede subito all'ultimo minuto di gioco, dopo aver sprecato occasioni per segnare a raffica, è sicuramente qualcosa che lascia il segno. Ma il lavoro di Ancelotti, però, non si è limitato solo a questo aspetto. Il tecnico ha anche cercato di guidare la squadra verso un tipo diverso di approccio alla partita. Nonostante che lui stesso e Insigne, nel caldo dopo gara di mercoledì scorso, abbiano respinto le accuse di un Napoli svogliato e senza grinta che aveva affrontato i sardi come se si trattasse di una partita amichevole, in realtà Ancelotti sa che una maggiore animosità, una rabbia agonistica più intensa e una forza d'animo maggiore sono ingredienti indispensabili se si vuole recitare una parte da protagonisti nel campionato.



Rispetto alla partita di mercoledì, per domani si attende un nuovo turnover. Nulla di punitivo per qualcuno dei giocatori apparsi meno in palla nella gara con i sardi, ma soltanto la necessità, già più volte manifestata, di far riposare un pò tutti a rotazione. In difesa non ci sarà Koulibaly, squalificato per due giornate per l'espressione irriguardosa rivolta all'arbitro Di Bello subito dopo il gol messo a segno da Castro e sulla quale permane ancora oggi un mistero irrisolto, nel senso che non si sa quale frase sia uscita dalla bocca del franco-senegalese. Il sostituto dovrebbe essere Luperto, anche se Maksimovic, colpito duro a una caviglia, ha recuperato una condizione accettabile e un pò a sorpresa è stato convocato per la partita di domani. A centrocampo è sicuro il ritorno di Fabian Ruiz nel ruolo di esterno, vale a dire al posto di Insigne che, almeno inizialmente, andrà in panchina. Turno di riposo quasi certo anche per Allan che dovrebbe essere sostituito da Elmas.



Tutto da decifrare lo schieramento d'attacco. Ancelotti dispone di quattro punte, due (Mertens e Lozano) di movimento e altre due (Llorente e Milik) di sfondamento. Con il Cagliari hanno cominciato i primi due e hanno concluso la partita i secondi due. Con il Brescia Ancelotti potrebbe decidere di invertirne l'uso o anche di mischiare le carte in tavola. L'importante per lui è che il Napoli trovi di nuovo la via della porta, smarrita in occasione dell'ultima uscita.

