Una brutta prestazione, di quelle da dimenticare subito per potersi subito concentrare nuovamente sul campionato. Il Napoli Primavera crolla a Cosenza, un 3-1 in favore dei calabresi che mette la parola fine all’esperienza stagionale in Coppa Italia per gli azzurrini. Al Comunale di Popilbianco il Cosenza merita, vince e stacca il pass per gli ottavi dove troverà il Chievo Verona, mentre la squadra di Baronio deve salutare anzitempo la competizione nazionale anche quest’anno.



Avvio tutto in favore dei padroni di casa, Militano ed Amendola mettono subito alla prova D’Andrea, ma il castello di carte azzurre crolla alla mezz’ora con il gol di Santangelo, abile ad insaccare con un tap-in il portiere napoletano dopo il tiro di Sueva. Privo di punti di riferimento importanti, con Gaetano e Palmieri assenti, la manovra offensiva del Napoli non risponde mai al primo gol incassato prima dell’intervallo.



Lo spunto, però, arriva preciso dopo la sosta: Gaeta riesce anche a trovare il gol del pari napoletano in apertura di ripresa, ma dura poco perché il rigore di Sueva sette minuti più tardi riporta avanti i cosentini. Baronio prova il tutto per tutto con Sgarbi e Mezzoni, la manovra azzurra produce nel finale ma non riesce mai a far male a Quintero. Nel finale arriva il tris di Belcastro che manda i titoli di coda sul match e vale l’eliminazione azzurra.

