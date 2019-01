Napoli, buone nuove per Ancelotti: Mertens si allena e vede la Lazio

Una buona notizia per Carlo Ancelotti c'è e arriva direttamente da Castel volturno. È quella che riguarda Dries Mertens, il belga che era alle prese con una distorsione alla caviglia da un po' di giorni e che sembra essersi messo alle spalle i problemi che ne hanno condizionato i giorni di lavoro a Castel Volturno.



Il problema alla caviglia, che non gli aveva permesso neanche di essere a disposizione di Ancelotti per la sfida di Coppa Italia al Sassuolo, primo match del 2019, sembra essere superato visto che, come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, Mertens ha svolto oggi lavoro completo con il gruppo agli ordini di Carlo Ancelotti.



Il belga risolleva il morale della truppa napoletana che, alla sfida con la Lazio, si presenterà con più di una defezione: confermatp lo stop di un altro turno per Koulibaly, infatti, Ancelotti non avrà a disposizione nemmeno gli altri due squalificati Insigne ed Allan, mentre è ancora alle prese con l'infortunio Marek Hamsik. Mertens, dunque, si giocherà nelle prossime ore anche la titolarità al fianco di Arkadiusz Milik.

