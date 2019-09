Napoli, c'è anche Abidal a Lecce: occasione per visionare Fabian?

Ha anche segnato il gol del 3-0 azzurro, ma quasi non ce n'era bisogno. Il Barcellona segue da mesi Fabián Ruiz, il calciatore andaluso arrivato a Napoli un anno fa, e ora lo ha fatto da vicino anche tramite uno dei suoi principali dirigenti.



Al Via del Mare di Lecce, infatti, per la sfida ai pugliesi, in tribuna c'è anche Eric Abidal, ex calciatore ospite sì del club di casa ma anche dirigente blaugrana, ma che ha anche potuto visionare più da vicino il centrocampista napoletano. La prossima estate, presumibilmente, cominceranno a farsi avanti diversi club per Fabián, tra questi sicuramente Barcellona e Real Madrid, ma non mancano le pretendenti dall'Inghilterra.

