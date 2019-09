Uscito all'intervallo, Nikola Maksimovic deve ora fare i conti con l'infortunio che l'ha costretto alla panchina nel secondo tempo di Napoli-Cagliari. «Nikola ha preso un colpo sulla coscia ed era dolorante a fine primo tempo», ha spiegato Carlo Ancelotti nella conferenza post partita. «Non poteva continuare in campo». Nelle prossime ore il difensore serbo si sottoporrà ad ulteriori verifiche fisiche per capire se sarà in grado di recuperare in vista del match contro il Brescia di domenica.

