Napoli, c'è il ritorno di fiamma per Veretout: si può chiudere

di Roberto Ventre

Nuovo affondo in vista per Veretout: in rialzo le quotazioni del centrocampista francese che lascerà la Fiorentina. Il Napoli prepara l'offerta al club viola, dopo l'assenso già strappato da tempo al francese per un contratto di cinque anni, un profilo esperto per il reparto che sarà arricchito anche da un giovane di qualità. Il direttore sportivo Giuntoli, ieri a Milano, prosegue i contatti per chiudere con l'argentino Almendra, 19enne del Boca Juniors. E nel mirino c'è Bennacer, 21enne algerino dell'Empoli. Gi obiettivi in attacco restano Rodrigo de Valencia, Lozano del Psv e De Paul dell'Udinese.



IL PRIMO COLPO

Visite mediche ieri mattina a Roma per Di Lorenzo e in pomeriggio gli ultimi dettagli della trattativa a Empoli con il presidente toscano Corsi: oggi pomeriggio è prevista la firma del contratto a Napoli all'hotel Vesuvio. Le cifre dell'operazione: 8 milioni più uno di bonus all'Empoli, accordo per cinque anni da 1.3 milioni a stagione con il difensore. Il primo rinforzo per la prossima stagione è il terzino con il fiuto del gol (quest'anno ne ha segnati cinque), che in avvio di carriera giocava da attaccante e il suo soprannome era Bati-gol, visto che da ragazzino il suo idolo era Batistuta. Gioca a Fantacalcio, forma un team con un suo amico e si è acquistato schierandosi in formazione: ama i tatuaggi, sul ginocchio ha raffigurata una tigre. Con il suo ex compagno di squadra ad Empoli, Alfredo Donnarumma, originario di Torre Annunziata, ha già visitato in passato Napoli ed è stato in costiera amalfitana.



GLI ALTRI TERZINI

Per l'altro terzino si sta lavorando su più obiettivi. La campagna acquisti prevede un mix tra giovani di prospettive e elementi più navigati per poter migliorare la squadra dal punto di vista sia della qualità che dell'esperienza. Tra i primi terzini sondati l'inglese Trippier, laterale destro del Tottenham, trattativa che ora è da considerare in stand by. Il lavoro del direttore sportivo Giuntoli prosegue sui terzini sinistri: discorso aperto con Theo Hernandez del Real Madrid e Castagne dell'Atalanta. Il Napoli potrebbe ripensare a Grimaldo del Benfica, lo spagnolo già seguito in passato, visto che al club portoghese piace Mario Rui (seguito in Italia da Torino e Milan). Riconfermato per l'anno prossimo Ghoulam, il terzino non parteciperà alla coppa d'Africa, in programma dal 21 giugno al 19 luglio: è rientrato da poco in condizione, dopo il doppio infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori un anno, e così si ritroverà direttamente in ritiro con il Napoli a Dimaro. Per Ancelotti potrà essere un vero e proprio acquisto in più per la prossima stagione e un segnale molto positivo in tal senso è arrivato dalla sua crescita espressa nelle ultime due partite con l'Inter e a Bologna.





