Napoli, c'è Hategan per l'Arsenal: due i precedenti al San Paolo

39 anni il prossimo luglio, internazionale da oltre un decennio, Ovidiu Alin Hațegan sarà l’arbitro designato dall’Uefa per Napoli-Arsenal, match che andrà in scena domani sera al San Paolo e che deciderà il passaggio alle semifinali tra azzurri e inglesi. Il fischietto romeno il San Paolo l’ha già conosciuto, due i precedenti a Fuorigrotta: nel 2016-17 aveva diretto lo 0-0 tra la squadra di Sarri e la Dinamo Kiev in champions League, nel 2013-14, invece, era lui l’arbitro designato in Europa League per la sfida vinta dalla squadra di Benitez sullo Swansea per 3-1.



Con il Napoli un altro precedente: nel 2012-13 gli azzurri si erano imposti in casa dell’AIK Solna con la sua direzione arbitrale e il famoso gol vittoria di Cavani allo scadere. In questa stagione ha già diretto l’Inter a Barcellona in Champions e sempre i nerazzurri in casa con il Francoforte in Europa League, in entrambi i casi con una sconfitta per la squadra italiana. Così come fu sconfitta 1-2 la Juventus dal Manchester United a Torino lo scorso novembre, sempre con il romeno in direzione. Un anno fa, invece, era stato il fischietto della vittoria per 4-2 della Lazio sul Salisburgo in Europa League.



Grande esperienza internazionale accumulata negli ultimi anni da Hațegan viste le designazioni ad Europei e Giochi Olimpici di Rio nel 2016. In molti, però, si ricordano di lui per quanto successo nel novembre del 2018: l’arbitro romeno, scoppiato in lacrime per la perdita della madre di poche ore prima, era stato abbracciato da Van Dijk al termine di un match tra Germania e Olanda di Nations League. «Quell’uomo era distrutto, aveva le lacrime agli occhi perché aveva appena perso sua madre. Gli ho augurato di essere forte e gli ho detto che aveva arbitrato bene: è una piccola cosa, ma spero che lo abbia aiutato» aveva detto il centrale del Liverpool a fine gara facendo il giro del mondo.

