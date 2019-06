Napoli, c'è Junior per la fascia: si pensa a un nuovo Fabián

Faouzi Ghoulam è l'unica certezza perché la fascia sinistra del Napoli è ancora un cantiere aperto in vista del prossimo anno. Carlo Ancelotti e la società puntano forte sull'algerino che ha pure rinunciato alla Coppa d'Africa con la sua nazionale per tornare al top della forma, ma alle sue spalle è ormai certa la partenza di Mario Rui che gli ha fatto da alternativa negli ultimi due anni.



Alla ricerca di un nome nuovo che sappia interfacciarsi con Ghoulam, probabile obiettivo della fascia potrebbe essere il 22enne Junior Firpo, spagnolo per metà e per l'altra metà dominicano, già protagonista della nazionale iberica Under 21 con cui prenderà parte agli imminenti Europei di categoria. Un prospetto di assoluto valore, autore di 3 gol e 5 assist nell'ultima stagione e che ha già su di sé le attenzioni di mezza Europa.



Tra le pretendenti anche il Napoli che, secondo El Desmarque in Spagna, avrebbe già contattato il Betis per prendere informazioni. Tra le due società ci sono ottimi rapporti dopo l'arrivo in azzurro di Fabián un anno fa, ed anche oggi il Betis chiede per l'esterno sinistro la stessa cifra pagata per il centrocampista: 30 milioni. Stavolta, però, non sembrano esserci clausole contrattuali a facilitare l'eventuale trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA