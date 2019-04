Napoli, c’è Mallenco per Londra Nessun precedente con gli azzurri

Sarà Undiano Mallenco, 45enne spagnolo, il fischietto che giovedì sera dirigerà all’Emirates la gara tra Arsenal e Napoli. L’arbitro di Pamplona, tra i più esperti della classe internazionale, sarà al primo appuntamento assoluto con gli azzurri di Carlo Ancelotti mentre potrà contare in un precedente stagionale con i Gunners: proprio Mallenco era infatti a Londra lo scorso febbraio per fischiare il ritorno dei sedicesimi di finale di EL tra Arsenal e BATE Borisov, risolto con un netto 3-0 dalla squadra di Emery che si era arenata per 1-0 all’andata.



Insieme a Mallenco ci saranno gli assistenti Martinez e Lopez de Cerain, Barbero Sevilla sarà il quarto uomo. Gli ultimi precedenti con squadre italiane fanno ben sperare: lo scorso anno Mallenco aveva diretto la Roma vincente contro lo Shakhtar in Champions (1-0) e il Milan vincente in Europa League contro il Ludogorets (1-0).

