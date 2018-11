Napoli, c'è Pairetto per l'Empoli Precedente vincente con gli azzurri

Sarà Luca Pairetto di Torino l'arbitro di Napoli-Empoli, undicesimo turno di campionato che domani sera andrà in scena al San Paolo di Napoli. Gli azzurri di Ancelotti proveranno a ritrovare i tre punti dopo il pareggio con la Roma della scorsa domenica e prima di dedicarsi nuovamente alla Champions con la gara contro il Paris Saint Germain.



Un solo precedente con Pairetto per il Napoli nella scorsa stagione. Il fischietto classe 1984 ha diretto la sfida al Sassuolo conclusasi con un 3-1 per gli azzurri. Quest'anno sarà la prima volta che gli azzurri lo incroceranno, con lui anche Ranghetti e Gori, al VAR ci sarà Mazzoleni.



NAPOLI – EMPOLI Venerdì 02\11 h. 20.30

PAIRETTO

RANGHETTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI





