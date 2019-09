Napoli, la notte stregata di Mertens e il ritorno a quei pali maledetti

di Marco Ciriello

Due pali in due minuti, uno dietro l'altro, palo, sessantatreesimo, respiro, palo, sessantacinquesimo, respiro, imprecazioni. Questa volta nemmeno l'enorme buona volontà di Dries Mertens, può vincere la luna nera, nerissima, del Napoli o la fortuna da superenalotto del portiere del Cagliari: Robin Olsen. La sua porta è parsa inaccessibile: quando era battuto c'erano i pali, quando sembrava battuto c'erano le sue mani, e alla fine il Napoli perde in casa. E come in tutte le occasioni della vita, quando si è sconfitti, e non si riesce a capire come e perché arriva Woody Allen a spiegartelo con un pezzetto d'un suo film, in questo caso «Match Point»: «La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde».



