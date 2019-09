Napoli-Cagliari live dalle 21: torna Manolas, riposa Koulibaly

Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se abbiamo recuperato il gap - ha detto il tecnico Ancelotti - si potrà dire a fine stagione. Noi vogliamo essere competitivi con tutti, Inter, Juve e le altre. Oggi però non posso dirlo, la squadra mi piace molto a livello di qualità, carattere e personalità. Siamo cresciuti nell'ultimo periodo». Peccato che il San Paolo sia semivuoto: si prevedono meno di 30mila presenze.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 12 Elmas, 13 Luperto, 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 34 Younes, 31 Ghoulam, 70 Gaetano, 99 Milik. All. Ancelotti.



CAGLIARI (4-3-1-2)

90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 17 Oliva, 6 Rog; 21 Ionita; 10 Joao Pedro, 99 Simeone.

A disposizione: 1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 9 Cerri, 14 Birsa, 23 Ceppitelli, 26 Ragatzu, 27 Deiola, 29 Castro, 33 Pellegrini, 40 Walukiewicz. All. Marano.



ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA