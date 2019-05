Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi aritmetico.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 26 Koulibaly, 23 Hysaj, 33 Albiol, 23 Ghoulam; 9 Verdi, 5 Allan, 20 Zielinski, 34 Younes; 24 Insigne, 14 Mertens.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karzenis, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 11 Ounas, 13 Luperto, 99 Milik. All. Ancelotti.28 Cragno; 12 Cacciatore, 56 Romagna, 23 Ceppitelli, 22 Lykogiannis; 27 Deiola, 8 Cigarini, 21 Ionita; 18 Barella; 9 Cerri, 30 Pavoletti.A disposizione: 1 Rafael, 16 Aresti, 3 Pellegrini, 6 Bradaric, 10 Joao Pedro, 14 Birsa, 17 Oliva, 19 Pisacane, 20 Padoin, 32 Despodov, 33 Srna, 77 Thereau. All. Maran.Chiffi di Padova.

