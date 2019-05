Insigne ha tanta voglia di gol: Lorenzo vuole riconquistare Napoli

di Roberto Ventre

Il sorriso ritrovato in settimana dopo l'incontro chiarificatore sul suo futuro e ora anche una maglia da titolare: Insigne stasera giocherà dal primo minuto contro il Cagliari. Ritorna dopo i fischi contro l'Arsenal al momento del cambio con Younes, restò in panchina tutta la partita contro l'Atalanta e ha saltato la trasferta di Frosinone per un problema muscolare. Tutto dietro le spalle, Lorenzo riprende posto e fascia e stasera ritornerà in campo al San Paolo e spera di farlo da protagonista.



In settimana il summit a casa Ancelotti con il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e il suo procuratore Mino Raiola: Lorenzo ha ribadito la sua voglia di restare e il club di non volerlo cedere. «La volontà di Lorenzo di restare e prolungare e non c'è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo: la settimana ha confermato che ha voglia di restare e siamo contenti», ha detto Ancelotti. Insigne, quindi, resta e più in là partiranno anche i discorsi per il rinnovo visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022: tutto rientrato, quindi, e un finale di stagione ora all'insegna della serenità. Contro il Cagliari l'occasione per svoltare definitivamente in questo 2019 finora avaro di soddisfazioni, soltanto tre gol per Insigne (due in campionato con Sampdoria e Sassuolo e uno in Europa League con lo Zurigo) e problemi muscolari che lo hanno tormentato dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League a Salisburgo. Un rendimento che è visibilmente calato dopo la partenza sprint e il top raggiunto tra settembre e ottobre con i match di Champions League contro il Liverpool al San Paolo e il Psg al Parco dei Principi.



