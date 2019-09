Napoli, Mertens all'assalto di Diego: due gol per entrare nella storia

di Roberto Ventre

A due passi da Diego: Mertens è vicinissimo al fuoriclasse argentino, gli mancano soltanto due gol per l'aggancio. Dries è a 113, Maradona chiuse i suoi sette anni a Napoli con 115 reti ed è al secondo posto dei bomber azzurri di tutti i tempi. E il belga, ormai «Ciro» per i napoletani, ci proverà già stasera contro il Cagliari al San Paolo, turno infrasettimanale di campionato. È il suo momento, torna titolare dopo il turno di riposo a Lecce, mentre l'avventura di Diego con il Gimnasia La Plata non è partita in maniera positiva: contro il Talleres è arrivata la seconda sconfitta consecutiva (2-1) e la squadra è rimasta all'ultimo posto in classifica con un solo punto. Maradona avrà la possibilità del grande riscatto nel match di sabato contro il River Plate, un derby personale visto il suo tifo dichiarato per il Boca Juniors. Intanto, secondo Agipronews, gli analisti Sisal Matchpoint hanno già messo in lavagna le quote sul suo esonero entro la fine dell'anno e, al momento, sono più le probabilità che salti, valutate 1,70, che quelle di una conferma, opzione da 1,95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

