Napoli, Mertens e il futuro azzurro: «Resto qui anche il prossimo anno»

107 gol in maglia Napoli, un momento felice per Dries Mertens. «Mi fa molto piacere questo gol, voglio continuare a lavorare così. Ora dobbiamo seguire la strada iniziata». Il belga ha dato il via alla rimonta contro il Cagliari e vede sempre più da vicino l'Olimpo dei marcatori della storia azzurra.



«Il secondo posto ci rende fieri di quanto fatto, siamo a dieci punti dall’Inter e anche questo vale tanto» ha continuato a Sky. «Differenza Sarri-Ancelotti? Giocavamo con palla da dietro e con più possesso con Sarri, ora siamo tanti in area e più pericolosi davanti alla porta. A me piacciono entrambi i modi di giocare, il mio ruolo è cambiato tanto e ho dovuto adattarmi. Il mio posto in questo Napoli è dietro l’attaccante e credo di averlo dimostrato ultimamente, ho più libertà per fare male».



Il futuro di Mertens sembra ancora azzurro. «L'anno prossimo resto? Si, mi sto trovando bene. Siamo tornati dal Mondiale ed ho avuto difficoltà per trovare posto nel nuovo sistema, ma nelle ultime partite sto andando bene, anche con mister Ancelotti stiamo andando bene Vediamo loro come vogliono giocare e poi vediamo», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss.

