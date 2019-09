Napoli-Cagliari, Lozano fa flop: i terzini spingono, gli attaccanti no

Castro colpisce a morte una gara che il Napoli ha dominato ma chi è causa del proprio male, non può che piangere se stesso. Stavolta il turnover iniziale crea degli impacci nel Napoli che forse comincia a patire il ritmo di una gara ogni tre giorni (peraltro il Cagliari ha giocato venerdì in campionato e aveva due giorni di riposo in più). Il possesso palla straripante (superiore al 70 per cento) non si converte in tiri in porta anche perché il ritmo è una specie di ninna nanna per far addormentare i neonati. Il primo pericolo per il Cagliari arriva dopo 23 minuti ed è dai piedi di un terzino. Quella azzurra è una ragnatela di passaggi, ma non si vedono trame efficaci che la sostengono. Il Cagliari si frappone con un umilissimo 4-3-1-2, programmato per attendere nella propria trequarti e ripartire mordendo l'erba. Il Napoli, con quel po' di bendidio là davanti si scuote nella ripresa: la sconfitta è il sale del calcio. Non c'è un filo di logica ma funziona così



L'uscita palla al piede è sempre roba da batticuore e Ancelotti vuole che il gioco parti da lì. Primo tempo a godersi l'arietta autunnale del San Paolo, sempre vigile perché Simeone sembra sempre pronto all'irruzione. Non fa praticamente nulla neppure nella ripresa e sull'azione con cui il Cagliari sbanca il San Paolo non può fare nullaLa chiusura su Simeone (10') lanciato a rete è roboante. Resta più basso rispetto a Mario Rui per scelta tecnica, dando un supporto maggiore in fase di impostazione del gioco. Nella ripresa si sgancia con più frequenza, anche perché c'è da rischiare qualcosa in più: però l'azione che regala il gol-beffa di Castro parte dal suo latoPrende in pugno la difesa e la guida persino con un certo piglio nel primo tempo. Preciso nelle chiusure e anche quando c'è da mettere il piede per il primo passaggio: quando Rog scherma Zielinski non si scompone e sempre trova altri varchi senza andare in affanno. Con Koulibaly ha responsabilità minori e si rende pericoloso in attacco.Solo in avvio di match prima Simeone e poi Pedro rischiano di prenderlo per il bavero, poi per il resto in fase di non possesso è sempre assai prezioso, anche nel posizionamento sui traversoni da destra quando è sempre il più rapido ad arrivare sulla palla. Poi avverte un dolore e la sua partita finisce dopo un tempo.Si libera con furbizia di Cacciatore, lo taglia da dietro e sbaglia un gol che appare facile sono in apparenza. Spinge in maniera ossessiva, sembra più un'ala offensiva che un terzino. Apre spazi a sinistra ed è buona l'intesa con Insigne che anzi spesso non lo supporta a dovere. Rinato, ha coraggio e tanta corsa. .Torna al ruolo di esterno puro con Di Lorenzo che in fase di non possesso fa il terzo. Taglia costantemente ma mai brillantemente e senza mai avere il grimaldello per scardinare le nutrite due linee difensive cagliaritane. Anche nella ripresa non sembra avere la lucidità e la forza per sbrogliare una matassa complicataRinghia, ruba tanti palloni, poi altre volte è confusionario, si impasticcia e si impappina. Però quando fa da schermo davanti alla difesa è difficile passargli davanti. L'ammonizione che rimedia poteva evitarla: poi è uno di quelli che nella ripresa suona la carica, vince duelli e prova a far salire la squadra. Ma mai veramente lucido.E la personalità? Poca. Qualche passaggio sbagliato di troppo, è lui che deve dare velocità al fraseggio e non vi riesce mai nel primo tempo. Ne esce fuori un gioco prevedibile e quando serve un'impennata non riesce mai a darla. Poi nell'uno contro uno soffre i muscoli degli avversari, ci mette quasi sempre poco ardore.Manca il guizzo: disegna calcio per i tagli di Callejon, scambia di continuo con Rui e Mertens ma manca nel passo di passo che serve a incendiare l'azione e a dare la scossa. Spara su Olsen da buona posizione poi è troppo spesso lontano dall'azione, messo alle corde dalla difesa di Maran come un comune attaccante.Pisacane lo perde spesso nel radar perché si muove incessantemente. Cuce il gioco con il centrocampo, si offre come scarico della mediana, ma lì davanti servono jolly e giocate che fanno la differenza. Infatti, quando accelera per il Cagliari sono dolori: prende un palo, è scatenato e imprevedibile, non si arrende mai.Lo specchio del suo impalpabile primo tempo è al 13' quando perde il tempo di gioco consentendo a Pisacane la scivolata che evita al Cagliari di finire nei pasticci. Poi non va oltre la linea di galleggiamento nella ripresa, quando non si fa mai vedere per qualcosa fuori dall'ordinario. Più che bambola assassina, un tenero bambolotto.Fa capire subito a Pedro di che pasta è fatta. E salta stile Juventus Stadium al 58' con lo svedese Olsen che si esalta con una parata super. Con lui in campo non c'è storia: il Napoli concede ripartenze col contagocce. Poi perde la testa come uno sbarbatello qualsiasi e dopo il gol di Castro di fa cacciare fuori. Inaccattabile.Da un suo colpo di testa arriva il salvataggio quasi sulla linea di Pisacane. Non si può sempre sperare nel colpo magico del bel Fernando: chiama palla molto spesso, segnale che si sente in forma e sa di vivere una seconda giovinezza, ma stavolta non riesce a fare giocate che possono far svoltare il match. Impalpabile.Entra a 15 minuti dalla fine per riproporre il due d'attacco varato a Lecce. Con quei giganti là davanti uno si aspetta un bel po' di traversoni alti: invece a parte qualche mischia non succede nulla. Sembra davvero distante anni luce dall'attaccante che può dare una mano in momenti così complicati come il finale di ieri sera.Sulla spalla hai una scimmietta dispettosa, che lo illude e poi lo beffa assegnando i doni della buona sorte a chi li merita meno. Il blando possesso di palla, di certo, non lo aveva previsto né ordinato. La squadra è ben messa in campo ma priva di fantasia. Chiaro, capitano notti così, mica si può gettare la croce addosso a Carlo. Il gioco tic toc a bassa velocità all'inizio non può scardinare la difesa del Cagliari che somiglia a un muro e in fondo lo è (ma non c'è nulla di male). Poi il passo degli azzurri cambia e la porta di Olsen diventa una specie di bersaglio (e lo svedese si esalta). Serve il colpo dal cilindro magico, ma solo Mertens ha la voglia di travestirsi da mago. Troppo poco contro queste rocciose squadre tutto catenaccio e contropiede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA