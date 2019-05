Napoli, la festa all'ultimo minuto: «Ma dall'anno prossimo...»

di Oscar De Simone

Il Napoli piega il Cagliari ma lo fa solo al 98’ e grazie a un calcio di rigore. Non ha giocato bene questa sera la squadra di Ancelotti che è sembrata da subito poco attenta e reattiva. Anche i sardi non hanno prodotto un gioco spumeggiante, ma passano comunque in vantaggio. Da quel momento cala il silenzio su uno stadio semivuoto e infreddolito fino al gol di Mertens che riaccende le speranze. Un rigore in pieno recupero, poi, consegna agli azzurri i tre punti evitando l’ennesimo stop in casa. Discordanti i pareri dei tifosi che se da un lato si sentono rilassati per la vittoria, dall’altro lamentano un inaccettabile calo di tensione.



«Sono così le partite di fine campionato - commentano dopo il triplice fischio finale - Il Napoli ha giocato ma lo ha fatto con la testa altrove e questo si è visto fin dai primi minuti. Fortunatamente la nostra forza e la nostra esperienza hanno rimesso ogni cosa al loro posto ma ci sono voluti oltre novanta minuti e una condizione di svantaggio. Speriamo che dall’anno prossimo le cose possano cambiare perché in questo modo non possiamo andare lontano».

