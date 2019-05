San Paolo, la voce del silenzio: Napoli-Cagliari per pochi intimi

di Bruno Majorano

Napoli-Cagliari si giocherà all'insegna del gelo. Ma la colonnina di mercurio questa volta non c'entra. O meglio: c'entra solo in parte. Perché il fatto che a Napoli non ci siano ancora tracce di primavera (anzi, oggi c'è addirittura il rischio allerta meteo) certamente non aiuta a riscaldare gli animi di una tifoseria che in ogni caso non fa altro che lanciare continui messaggi di forte scollamento dalla squadra, al di là dei risultati sul campo.



