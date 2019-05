Napoli, il San Paolo semivuoto fa il tifo per Noemi: «Non mollare»

La vicenda della piccola Noemi, rimasta colpita da un prioettile vagante a Piazza Nazionale lo scorso venerdì in un agguato di camorra, arriva anche al San Paolo. Lo stadio di Fuorigrotta, semivuoto in occasione del match domenicale tra Napoli e Cagliari, ha dedicato un piccolo tributo alla bimba di quattro anni che lotta in queste ore tra la vita e la morte all'Ospedale Santobono.



«In silenzio per Noemi» lo striscione dedicato dalla Curva B in avvio di match, coro a cui si è unita anche la Curva A: «Piccola Noemi non mollare», il loro pensiero. anche prima del fischio d'inizio lo speaker del San Paolo aveva ricordato Noemi con gli applausi del San Paolo.





