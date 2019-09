Cagliari, è la vittoria dei friarielli sul Napoli mezzo addormuto

di Anna Trieste

È in occasioni come queste che bisogna rispolverare i fondamentali del gioco del calcio. Sì. In occasioni come Napoli-Cagliari giocatasi ieri sera al San Paolo. La partita dura novanta minuti? Il tempo regolamentare messo a disposizione è costituito sostanzialmente da due frazioni di gioco da quarantacinque minuti l'una in cui ciascuna squadra prova a fare gol? Embè, perché mai ieri il Napoli ha deciso di giocarne solo una? Per quale oscura ragione, insomma, gli uomini di Ancelotti hanno deciso scientemente di trascorrere la prima parte del match a osservare da vicino i friarielli che evidentemente si stanno piantando al San Paolo viste le condizioni del campo? Quale motivazione recondita, tattica e psichica, a noi incomprensibile ha spinto gli azzurri a non considerare meritevole di competizione agonistica il primo tempo? Non lo sapremo mai.



Una risposta potrebbe darla per tutti Lozano che in quei primi quarantacinque minuti non ha fatto in tempo nemmeno a sudare a sufficienza per guadagnarsi la doccia con l'acqua calda. Quello che si sa è che se il Napoli avesse giocato il primo tempo come ha giocato il secondo, per la legge dei grandi numeri e delle probabilità, almeno uno dei tremila palloni tirati addosso al palo, al portiere e ai capi ultras delle due curve sarebbe entrato. E se non proprio la vittoria quanto meno un pareggio lo si sarebbe agguantato. E invece no, niente. I nostri eroi ieri sera hanno pensato bene di razionare le forze e di sfruttare tutto il loro potenziale soltanto nella ripresa. E però, come dimostra il gol del Cagliari quasi allo scadere del novantesimo, la fortuna non c'entra. La fortuna aiuta gli audaci, non gli addurmuti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA