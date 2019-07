Napoli, il calendario dei rientri: Manolas atteso il 13 a Dimaro

Durante il consueto incontro con i tifosi azzurri al Centro Congressi di Folgarida, Carlo Ancelotti ha svelato ai napoletani il calendario dei rientri per i calciatori azzurri che ancora mancano nel ritiro di Dimaro. I primi arrivi già il prossimo 12 luglio, con la coppia di polacchi Milik-Zielinski, poi Mertens e i due terzini Hysaj e Mario Rui che si ritroveranno in Trentino.



24 ore più tardi sarà il turno di Lorenzo Insigne, capitano azzurro, e soprattutto del nuovo azzurro Kostas Manolas, che svolgerà le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo che lavora tra le montagne della Val di Sole. Meret in arrivo il 18 dopo l’Europeo Under 21. Si ritroveranno direttamente il 7 agosto negli Stati Uniti sia Allan - campione con il Brasile - che David Ospina, entrambi impegnati in Copa America. Ancora da decifrare il calendario dei rientri di Koulibaly e Ounas, impegnati nei quarti di Coppa d’Africa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA