Napoli, ecco il calendario tv: altri tre match in esclusiva su Dazn

di Delia Paciello

Il Napoli ha vinto due partite su tre in questo avvio di stagione. I primi due match contro Lazio e Milan sono stati visibili su Dazn, il terzo contro la Sampdoria solo su Sky. E allora i napoletani che non riescono a godersi una bella vittoria del Napoli comodamente da casa si dicono proprio sfortunati. Ebbene sì, perché Dazn offre una visione a intermittenza della gara e in alcuni casi è possibile vedere le azioni di gioco alla moviola anche senza richiesta semplicemente perché il servizio a tratti va a rallentatore, come lamentano numerosi abbonati.



E allora bisogna prepararsi psicologicamente. È già disponibile il calendario del Napoli con le partite che saranno visibili su Sky o su Dazn fino alla 19esima giornata. Ma c’è anche chi non ne fa un dramma e anzi nota: «Mi sa che le prestazioni del Napoli dipendono da Diletta Leotta». Evidentemente la first lady di Dazn fa uno strano effetto sui giocatori, tanto che lo scatto dei loro sguardi rapiti dal passaggio della bella presentatrice nei pressi della panchina ha fatto già il giro del web scatenando una marea di ironie.



Ecco il calendario:



4a Giornata

sabato 15 settembre 2018 ore: 18:00

Napoli-Fiorentina

Sky



5a Giornata

domenica 23 settembre 2018 ore: 12:30

Torino-Napoli

Dazn



6a Giornata

mercoledì 26 settembre 2018 ore: 20:30

Napoli-Parma

Sky



7a Giornata

sabato 29 settembre 2018 ore: 18:00

Juventus-Napoli

Sky



8a Giornata

domenica 7 ottobre 2018 ore: 18:00

Napoli-Sassuolo

Sky



9a Giornata

sabato 20 ottobre 2018 ore: 20:30

Udinese-Napoli

Dazn



10a Giornata

domenica 28 ottobre 2018 ore: 20:30

Napoli-Roma

Sky



11a Giornata

venerdì 2 novembre 2018 ore: 20:30

Napoli-Empoli

Sky



12a Giornata

sabato 10 novembre 2018 ore: 20:30

Genoa-Napoli

Dazn



13a Giornata

domenica 25 novembre 2018 ore: 15:00

Napoli-Chievo

Sky



14a Giornata

lunedì 3 dicembre 2018 ore: 20:30

Atalanta-Napoli

Sky



15a Giornata

sabato 8 dicembre 2018 ore: 15:00

Napoli-Frosinone

Sky



16a Giornata

domenica 16 dicembre 2018 ore: 18:00

Cagliari-Napoli

Sky



17a Giornata

sabato 22 dicembre 2018 ore: 15:00

Napoli-Spal

Sky



18a Giornata

mercoledì 26 dicembre 2018 ore: 20:30

Inter-Napoli

Sky



19a Giornata

sabato 29 dicembre 2018 ore: 18:00

Napoli-Bologna

Sky

