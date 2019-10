Napoli, Callejon si fa... bianco! Nuovo look stasera con il Verona

Nuovo taglio e nuovo colore per José Callejon, lo spagnolo del Napoli che vuole tornare protagonista della stagione già da questa sera contro il Verona. L'esterno di Carlo Ancelotti si è mostrato ai fan sui social con una nuova capigliatura e una cresta tutta bianca.







Non è la prima volta, quest'anno, per José: Callejon, infatti, si era già presentato ai tifosi nel ritiro di Dimaro dello scorso luglio con un colore di capelli innovativo che aveva sorpreso tutti. Stavolta fa lo stesso e spera di sorprendere tutti in campo. Insieme a lui, per il cambio look, anche il connazionale Llorente, poi dries Mertens e anche Amin Younes.







© RIPRODUZIONE RISERVATA