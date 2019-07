Napoli, Callejon lancia gli azzurri: «Manca poco per vincere»

Non ha segnato, ma anche contro la Feralpisalò Ancelotti non ha potuto fare a meno di José Callejon. «Abbiamo fatto già due settimane di ritiro e si inizia a vedere. Non vediamo il risultato ma la prestazione e le idee che stiamo mettendo in campo», ha detto a Tv Luna. «Stiamo provando diverse formazioni in allenamento e stiamo provando a metterle in pratica in campo. Le sensazioni per il campionato sono positive».



Riparte la sfida scudetto. «Da anni cresciamo sempre e stiamo diventando forti anche in Europa. Manca poco per arrivare a vincere qualcosa», ha continuato lo spagnolo. «Bisogna continuare a lavorare così e speriamo che qualcosa di bello arrivi presto. Dobbiamo dare tutti il massimo, abbiamo fiducia di poter vincere presto. Voglio continuare a lavorare come sto facendo e dare il mio contributo alla squadra per andare il più avanti possibile e giocare al meglio tutte le partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA