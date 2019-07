Napoli, Callejon parla da leader «Sono ancora importante il progetto»

«Dal primo giorno che sono arrivato a Napoli mi sono sentito a casa e fino all'ultimo giorno che sarò qui darò il massimo per la società, per i compagni, per la città. Mi sento ancora importante per questo progetto». José Maria Callejon non si nasconde, l'esterno azzurro sa quanto è importante per Ancelotti e per il Napoli e il gol di ieri contro il Benevento, il primo della stagione napoletana, ne è solo la prova.



«Da anni il Napoli sta crescendo, ci manca pochissimo. Dobbiamo stare concentrati su questo ritiro», ha continuato a Sky Sport lo spagnolo. Da ieri nel gruppo azzurro c'è anche il greco Manolas. «Kostas è un grandissimo difensore, accanto a Koulibaly formerà una bellissima coppia, siamo contenti di averlo con noi.».

